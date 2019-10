Paluzie considera que els aldarulls «fan visible» el conflicte català

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va considerar ahir que els aldarulls que van tenir lloc a Catalunya arran de les protestes per la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes «fan visible el conflicte» català al món.

En una entrevista de TV3, Paluzie va valorar: «Són aquests incidents els que fan que siguem presents en la premsa internacional de manera continuada aquests dies, és a dir, que fan visible el conflicte». Va assegurar que la principal responsable d'aquest fet és «la violència de l'Estat», que va condemnar un moviment pacífic i democràtic a penes de presó.



Les enquestes

Sobre si els avalots resten suport al moviment independentisme, Paluzie va dir que ara com ara les enquestes en relació amb les eleccions del 10-N «no ho indiquen». Paluzie va defensar una mobilització constant, sostinguda en el temps, amb diferents accions, com estan fent els manifestants a Hong Kong, i que l'ANC planteja que «les mobilitzacions i les accions en clau de lluita no-violenta han de tenir un objectiu polític de desgast de l'Estat» espanyol a Catalunya.

«Es tracta d'afeblir els pilars de poder de l'Estat a Catalunya i enfortir els nostres i crear alternatives», va detallar la presidenta de l'ANC, després de transmetre el missatge que el Govern central no és benvingut a Catalunya mentre hi hagi repressió i es vulnerin drets fonamentals, en les seves paraules.



Manifestacions

Sobre la manifestació del constitucionalisme d'aquest diumenge a Barcelona, va afirmar que demostra que hi ha un projecte que «no vol vèncer democràticament el projecte independentista i que el que pretén és judicialitzar-lo i imposar-se amb la presó».

Per a Paluzie, el problema més gran que hi ha hagut és que la classe política que està contra la independència no va voler debatre i confrontar de manera democràtica, en les seves paraules, i ho «van polaritzar tot amb el debat sobre la legalitat». Sobre la manifestació de dissabte, va lamentar que partits com els comuns i sindicats com CCOO no s'hi sumessin.

D'altra banda, el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va anunciar que impulsaran una comissió d'investigació a la cambra per abordar «tota l'actuació policial» d'aquestes darreres setmanes a Catalunya i va reclamar el suport de la resta de grups parlamentaris.

En roda de premsa, va explicar que registraran la petició i va insistir que necessiten «el suport de totes les mirades i accents polítics» per dur-la a terme, a més de recordar que el mateix conseller de l'Interior, Miquel Buch, va mostrar disposició a comparèixer en la comissió d'Interior.