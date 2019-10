Puigdemont compareix davant la justícia belga en la primera vista per l'euroordre

L'expresident Carles Puigdemont ja està davant la justícia belga per comparèixer en la primera vista per la tercera euroordre. Amb la sessió programada a les nou del matí, Puigdemont ha arribat, acompanyat de Jami Matamala, poc abans de tres quarts de nou a la Chambre du Conseil de Brussel·les, on se celebra la vista i on l'esperaven els seus advocats Gonzalo Boye i Paul Bekaert. En la vista, la defensa de Puigdemont demanarà el seu ajornament per tal de tenir més temps d'analitzar tot el dossier. Segons apunten els seus advocats, la fiscalia belga demanarà l'extradició de l'expresident per sedició i malversació, tal com ja va fer l'any 2017.