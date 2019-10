Rufián veu «insuficients» les explicacions de Buch i creu que el país té un «problema històric» amb la Brimo

El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabrien Rufián, considera "insuficients" les explicacions del conseller d'Interior, Miquel Buch, en relació a les actuacions policials dels últims dies. Rufián creu que el país té un "problema històric" amb la Brimo i assegura que cal abordar-lo "de manera seriosa i ferma". "Hi ha imatges que són inassumibles", ha dit. Per altra banda, el líder republicà ha erigit ERC com a "únic obstacle" per evitar que Pedro Sánchez es decanti per la dreta després del 10-N, i ha assegurat que "la clau" és que el PSOE "no pugui escollir perquè si pot escollirà la pitjor opció, que és Casado o Rivera". Rufián ha assistit aquest dimarts al primer míting de precampanya d'Oriol Junqueras i Raül Romeva a Lledoners.