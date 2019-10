SCC denunciarà Paluzie davant la Fiscalia per «apologia de la violència»

Societat Civil Catalana (SCC) preveu presentar aquest dimecres davant la Fiscalia una denúncia contra la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, per presumpte delicte d'odi i apologia de la violència.

En un comunicat d'aquest dimarts, considera "antidemocràtiques i irresponsables" les declaracions de Paluzie en què sostenia que la violència d'aquestes últimes setmanes a diversos municipis de Catalunya fan visible el conflicte a nivell internacional.

Segons SCC, cal condemnar la violència "de manera contundent i rotunda" i considera que és responsabilitat dels ciutadans, especialment dels representants públics, predicar amb l'exemple. "Paluzie, no només no l'ha condemnat, sinó que ha fet una valoració positiva de la violència secessionista que s'està produint als carrers de tot Catalunya", apunten des de l'entitat que presideix Fernández Sánchez Costa. Per a SCC, tothom té dret a pensar i a tenir la ideologia que vulgui, però avisa que no toleraran que es facin declaracions "que fomentin l'odi i facin apologia de la violència, i més si les fa un representant públic".

El Govern també es desmarca de les declaracions de Paluzie



L'executiu català, a través de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, també ha respost a la presidenta de l'ANC i ha afirmat que la "immensa majoria" de catalans ha triat la via pacífica i que rebutja el conflicte al carrer.

A la roda de premsa a Palau d'aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu, la també portaveu del Govern ha replicat que "tot i que els conflictes al carrer puguin fer visible l'existència del conflicte, que no neguem, no és el camí que la majoria hem triat". Budó ha posat en valor les mobilitzacions "massives" però "cíviques i pacífiques".