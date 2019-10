Els estudiants comencen una acampada indefinida a la plaça d'Universitat contra la «repressió»

Una quarantena de tendes de campanya ocupen des d'aquest dimecres a primera hora la plaça d'Universitat de Barcelona. Uns dos-cents estudiants han començat una acampada indefinida per reclamar que se'ls torni ''tot el que els han pres''.

El moviment, que aplega bàsciaemnt estudiants universitaris però que espera el suport d'altres col·lectius juvenils, es defineix com la ''generació 14 d'octubre'' reclama ''responsabilitats'' als representants polítics per garantir un ''futur digne''.

Critiquen els ''presos polítics'' i la violència policial, i per això, asseguren que no deixaran l'espai de la plaça fins que no s'aturi ''la repressió'' i se'ls torni ''tot el que els han pres'', referits a ''drets i llibertats''.