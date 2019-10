Els estudiants tallen la Gran Via de Barcelona amb la intenció d'ampliar-hi l'acampada

Desenes d'estudiants universitaris i joves d'altres col·lectius han tallat aquest dimecres al migdia la Gran Via de Barcelona a l'altura de la plaça d'Universitat com a protesta per la sentència del TS per l'1-O. La intenció de la 'Generació 14O'' – així és com s'autoanomenen- és que, un cop es decideixi el futur de l'acció a les cinc de la tarda, aquest tram de calçada també pugui ser ocupat per tendes de campanya.

Des del matí, ja se n'han instal·lat prop d'un centenar. Els joves, que vinculen drets socials, laborals i nacionals, no tenen previst marxar fins que no s'aturi ''la repressió'', s'aprovi una amnistia als ''presos polítics'' i se'ls pugui garantir un ''futur digne''.