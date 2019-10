El Govern investigarà els Mossos per la gestió de les protestes contra la sentència

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va anunciar ahir que en la reunió d'avaluació del conseller d'Interior, Miquel Buch, amb els responsables i comandaments del cos de Mossos d'Esquadra s'ha obert «l'avaluació interna més gran que s'ha fet mai al cos de Mossos d'Esquadra».

El president, Quim Torra, va demanar-ne l'obertura la setmana passada. Budó va indicar que «de la primera anàlisi se'n deriven 15 actuacions concretes sobre supervisió que poden acabar amb expedient, sanció o informació reservada».

Segons ha pogut saber l'ACN, entre aquestes hi ha la relacionada amb l'agent que va cridar «som gent de pau», el furgó amb manifestants a sobre de la T1 i l'atropellament a Tarragona d'una persona que era al costat d'uns contenidors.

L'avaluació inclou tant els recursos materials i humans, com la presa de decisions i actuacions policials.

Fonts d'Interior insisteixen que el dispositiu «no ha acabat» i que es vol fer «des del diàleg i no des de la urgència», ja que «no és per exercir el càstig intern sinó per detectar i explotar el marge de millora». Aquestes fonts ho qualifiquen com una «avaluació de 360 graus».

Budó va explicar que la investigació es fa «amb la voluntat de millorar la manera de defensar el propi cos dels Mossos, garantir el seu prestigi, i que no es malmeti la confiança que té la ciutadania». Va afegir que mentre durin els operatius es revisaran «totes i cadascuna de les actuacions».

La trobada que va tenir lloc ahir al departament d'Interior ha estat la primera amb el conseller Miquel Buch, tot i que amb anterioritat ja se n'havien celebrat dues més d'internes al màxim nivell amb tots els departaments implicats per tal d'avaluar el dispositiu per les protestes contra la sentència del judici de l'1-O.

Hi van assistir el secretari general d'Interior, Brauli Duart, el director general de la Policia, Pere Ferrer, el comissari en cap, Eduard Sallent, el comissari superior de Coordinació territorial, David Boneta, així com representants de les àrees d'Avaluació i d'Afers interns.

Per la seva part, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va fer pinya amb el conseller Buch durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La portaveu va donar el suport del Govern a tots els consellers i conselleres, per després especificar que també en dona tant a Buch com al cos dels Mossos.