Mercabarna preveu comercialitzar 400 tones de castanyes i 160 de moniatos

Els Majoristes de Fruites i Verdures de Mercabarna (AGEM) preveuen comercialitzar unes 400 tones de castanyes i 160 de moniatos amb motiu de la castanyada, unes xifres similars a les de l'any passat malgrat que les suaus temperatures previstes per aquesta setmana. Pel que fa a les castanyes, la procedent de Galícia, pel seu sabor dolç i textura més suau, serà de nou la més demandada, seguida de la castanya extremenya. La castanya del Montseny, també molt valorada, enguany arriba amb retard. Els preus, entre 2,5 i 5 euros el quilo en funció de la qualitat, es mantindran estables respecte anys anteriors. En quant als moniatos, el 80% precedeixen de Cadis i Màlaga amb preus que oscil·laran entre els 60 cèntims i 1,2 euros el quilo.

Tot i que la castanyada és una tradició molt arrelada a Catalunya, els majoristes asseguren que la climatologia és el factor clau per tenir unes vendes bones o molt bones de castanyes i moniatos. L'any passat, per exemple, el fred va ser protagonista per Tots Sants i les vendes de castanyes van superar àmpliament les 400 tones. Una xifra que enguany es preveu menor donades les suaus temperatures previstes. "Fa molts anys que les temperatures no ens acompanyen, però la tradició és forta i les vendes s'aguanten", destaca Patrick Mateu, de Maleubre Cano.

Pel que fa als moniatos, les xifres es mantindran com l'any passat en unes 160 tones. Aquí, els majoristes expliquen que any rere any les vendes d'aquest tubercle dolç van a menys durant la castanyada, també degut al fet que la pujada de les temperatures dissuadeix alguns compradors, però que, per contra, pugen durant la resta de l'any per la demanda de molta gent vinguda de l'Amèrica del Sud on és un producte habitual a molts països.