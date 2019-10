Quin és l'origen del panellet?

Encara que hi segueix havent incertesa sobre l'inventor del panellet, tot sembla indicar que el seu origen es troba en els antics cultes funeraris. Era en aquest tipus d'esdeveniments on es portaven panets petits com a ofrena a l'església o a les tombes dels difunts.

D'altra banda, també es creu que van a ser els àrabs els qui van crear aquesta tradició pel seu tipus de massa, però els primers indicis que es tenen sobre els panellets són de finals del segle XVIII.

En un principi, eren elaboracions que es feien a les masies després de la recol·lecció de la fruita seca. Però aquests dolços van anar evolucionant i més tard, es podien adquirir per Tots Sants i després de celebracions religioses, passant a ser considerat un aliment beneït.