El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera «insuficients» les explicacions del conseller d'Interior, Miquel Buch, amb relació a les actuacions policials dels últims dies. Rufián creu que el país té un «problema històric» amb la Brimo i assegura que cal abordar-lo «de manera seriosa i ferma». Per altra banda, Rufián va postular ERC com a «únic obstacle» per evitar que Pedro Sánchez es decanti per la dreta.