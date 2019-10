La vaga indefinida comença a la UPC de Manresa amb tensió pels accessos barrats

L'entrada principal a la UPC de Manresa plena de cadires per impedir-hi l'accés, ahir g. c.

A la UPC de Manresa (l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria) ahir no van fer classe. Hi van poder entrar els professors i el personal d'administració i serveis, però no els alumnes. Estudiants partidaris de la vaga indefinida, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per demanar la llibertat dels presos independentistes i dels detinguts en les mobilitzacions posteriors a la sentència, hi havien barrat els accessos la nit abans, després de celebrar-hi assemblea i abans de quedar-s'hi a dormir. Eren una trentena.

Abans de les 9 del matí d'ahir, la situació va generar tensió entre els vaguistes i els que volien anar a classe, que van trucar als Mossos en veure que no els deixaven entrar. La directora del centre, Rosa Argelaguet, va decidir que no actuessin basant-se en la promesa que per a avui ja haurien tret les barreres. Ho van fer ahir al vespre.

El bloqueig dels accessos del campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per part dels estudiants que secunden la vaga també va generar moments de tensió, ahir al matí, amb un grup d'alumnes que volien accedir a l'edifici per assistir a classe i que es van concentrar a les portes de la universitat. Les empentes i crits es van donar, sobretot, amb la presència del col·lectiu S'ha acabat, que reivindicava entrar a l'edifici per fer classe.

A Manresa, mentre que a la FUB-UManresa pràcticament ni es va notar l'inici de la vaga indefinida –caldrà veure què passa avui i demà, que hi ha doble jornada de vaga, convocada aquesta vegada pel Sindicat d'Estudi-ants–, a la UPC no va ser un dia normal. Taules, cadires i bancs, entre d'altres, van servir per barrar els tres accessos al centre.

Argelaguet va explicar a aquest diari que hi havia hagut discussions entre els que volien entrar i els que no ho deixaven fer. «Jo he intentat negociar amb ells i hem arribat a l'acord que avui [ahir per al lector] tindrien tot el dia tancada la universitat, però que demà i demà passat [avui i demà per al lector] obririen i a partir d'aquí les coses es faran amb normalitat».

Afegia que «els Mossos m'han dit que era decisió meva fer-los sortir per la força. Trucant a gent del rectorat i trucant al rector m'ha semblat que ho havíem de fer de forma pacífica i els he dit que marxessin, que si passava alguna cosa els ho diria. En aquests moments em semblava que la intervenció dels Mossos no calia. M'han agafat el DNI i han dit que ells podien entrar si jo els donava el permís, i m'ha semblat més sensat fer-ho d'aquesta manera».



Retirada de les barreres

Ahir a les 6 de la tarda, al pati interior de la UPC es va fer una assemblea de joves convocada per Arran i el SEPC, que s'hi havia traslladat des de l'Ateneu Popular la Sèquia, on era prevista inicialment, per donar suport als estudiants tancats a les instal·lacions. Un cop celebrada, pels volts de les 8 del vespre, els assistents es van encarregar de retirar el mobiliari que barrava les entrades.

Argelaguet va lamentar al matí la situació i va recalcar que «el seguiment no és gaire elevat. Hi ha un grup d'estudiants que el que ha fet ha estat imposar-se a la decisió dels altres, però és el que hi ha. Jo crec que no són la majoria. Aquí hi tenim al voltant d'uns 900 estudiants i els que han fet tot això crec que són una setantena».

A quarts d'11 del matí, mentre a l'interior hi havia una vintena d'estudiants atrintxerats, tres alumnes que havien anat a la Politècnica per fer classes van quedar amb un pam de nas en veure que no podien entrar, si bé un d'ells explicava que a la nit ja li havia arribat un avís, però «he vingut a veure si es podia entrar». Al bar del centre, que estava obert, uns quants joves que tenien un examen que, evidentment, no van fer, prenien una cervesa. Una noia reclamava que els canals per informar de la situació aquests dies siguin el màxim d'eficients possible per no perdre temps.

Per als que decideixin afegir-se a la vaga indefinida, Argelaguet informava que, divendres, «es va decidir amb el consell d'estudiantat de la UPC, els directors de centre i el rectorat que hi hauria la possibilitat que a l'estudiant que decidís fer vaga indefinida, el professorat li fes una avaluació única quan toqués l'examen final». Pel que fa a les pràctiques, «deixarem que cada professor decideixi lliurement quines són les imprescindibles que ha de fer i que hauran de fer aquests estudiants. Si no, no els entraran en l'avaluació. És a dir, si la teoria és un 70% de la nota i la pràctica un 30%, si no l'han fet, aquest 30% no el tindran».



Avaluació única també a la UPF

La UPF també oferirà als alumnes que ho demanin una avaluació única, si bé el claustre de la universitat havia rebutjat aquesta possibilitat. En una atenció als mitjans de comunicació, el seu rector, Jaume Casals, va qualificar el bloqueig de l'entrada als tres campus d'actituds «intolerants» de grups que són «extraordinàriament minoritaris».