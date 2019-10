Almenys cinc morts per un terratrèmol de magnitud 6,5 al sud de les Filipines

Almenys cinc persones van morir aquest dimecres per un terratrèmol de magnitud 6,5 a l'escala Richter registrat a la zona sud de Filipines, tan sols dos dies després d'un altre sisme de magnitud 6,6 que va provocar la mort de vuit persones.

L'epicentre es va localitzar a prop de la localitat de Tulunán, a la província de Cobato, uns 972 quilòmetres al sud de Manila. Els tremolors van començar a les 9.11 (hora local).

Les autoritats locals han informat que entre els morts hi ha l'alcalde de la localitat de Makilala, que ha mort per la caiguda d'una paret en un jutjat on es trobava treballant. En aquesta mateix municipi, altres dues persones també hi han perdut la vida.

L'alcalde de Kidapawan, Joseph Evangelista, ha assegurat que un hotel s'ha ensorrat, però ha detallat que ningú era a dins, ja que tothom van fugir de l'edifici quan va començar el terratrèmol.

Almenys vuit persones ja van morir dimarts i més de 300 van resultar ferides com a conseqüència d'un altre terratrèmol. El sisme va provocar talls d'energia en algunes zones, mentre que a diverses ciutats es van registrar ensorraments d'habitatges i altres edificis.