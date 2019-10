Els estudiants tallen la Gran Via de Barcelona per ampliar l'acampada

Desenes d'estudiants universitaris i joves d'altres col·lectius van tallar, ahir al migdia, la Gran Via de Barcelona a l'altura de la plaça de la Universitat com a protesta per la sentència del TS per l'1-O. La intenció de la Generació 14-O, que és com s'autoanomenen, és que, un cop es decideixi el futur de l'acció, aquest tram de calçada també pugui ser ocupat per tendes. Des del matí ja van instal·lar-se'n prop d'un centenar.

Els joves, que vinculen drets socials, laborals i nacionals, no tenen previst marxar fins que no s'aturi «la repressió», s'aprovi una amnistia per als «presos polítics» i se'ls pugui garantir un «futur digne», van assegurar.

Cap a les 12 del migdia, els joves van tallar la circulació de la Gran Via per començar a ampliar l'acampada, que a la tarda ja ocupava pràcticament tota la plaça de la Universitat. Al llarg del matí, l'espai va anar-se omplint de tendes que van instal·lar-se de manera ordenada per deixar espai per passar i sobretot per accedir a la carpa del Banc de Sang que ocupa el centre de la plaça.

Segons un dels ocupants de la plaça, Martí Pedret, estudiant de la UAB, la generació vol ser més «transversal» que no pas independentista i fer front a aspectes habituals, com ara la «precarietat laboral» i la «precarietat a les universitats», unes situacions a les quals se'ls suma la «regressió» en drets, explicava.



Alliberament nacional i drets

En la mateixa línia va pronunciar-se el també estudiant Àlex Aranda, que va assegurar que no volen ser un nou 15-M, sinó que aposten per vincular «l'alliberament nacional» als drets civils, polítics, socials i també als laborals.

El col·lectiu ha rebut, van dir, mostres de suport de ciutadans que es van acostar a veure el moviment a la plaça. Fins i tot, va explicar Aranda, alguns els van portar provisions de beure i menjar per passar el dia. Per a això, van habilitar dues urnes de l'1-O com a caixa de resistència. Des de la plaça, animaven a qui vulgui a col·laborar amb la mobilització.

Al migdia, els joves dinaven tranquil·lament, jugaven a cartes, a pilota o tocaven la guitarra i cantaven amb els companys en un àmbit relaxat i reivindicatiu. La plaça va anar-se omplint de pancartes amb lemes com «qüestió de drets i llibertats», «contra la repressió, mobilització», o «Generació 14-O, acampada».