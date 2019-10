L'acampada d'estudiants s'estén fins a la calçada de la plaça d'Universitat

Joves esmorzant amb calma entre les tendes de campanya que ocupen la plaça d'Universitat. Aquest era el panorama a l'acampada universitària aquest dijous el matí. Més de cent tendes ja ocupaven part de la plaça i un tram de la Gran Via, però una de les primeres accions del dia ha estat tallar el trànsit de la ronda d'Universitat i instal·lar-hi algunes tendes més. Amb la pancarta ''Amnistia. Stop Repressió'', un centenar de joves ha fet una seguda en aquest tram de via i ha donat més amplitud, així, a l'acampada universitària començada aquest dimecres. Els joves dedicaran el dia a fer xerrades, formant-se ''aprofitant'' la vaga i organitzant el campament alhora que fan una crida a la mobilització de tots els joves que comparteixin la reivindicació.

Així ho ha explicat Joan Mangues, un dels acampats, que avisa que tenen material, tendes, sacs i màrfegues per a molta gent. De moment, els joves s'han llevat i han esmorzat, i han començat el dia organitzant-se i participant a les primeres xerrades. La intenció, ha dit Mangues, és ''aprofitar el marc de la vaga'', no només per no anar a classe, sinó per seguir formant-se. També hauran de dedicar una estona a organitzar el campament i a les cinc de la tarda, tenen una nova assemblea prevista. La idea és no marxar ''fins que no se'ns escolti'', ha conclòs.

Una de les coses que més ha sorprès als joves és la solidaritat que han despertat en molts ciutadans que s'acosten a la plaça per participar a la caixa de solidaritat o per portar-los menjar i material. Mangues diu que ha estat ''bestial'' i que fins i tot s'ha hagut d'aturar la demanda de menjar perquè és ''brutal'' la quantia de gent que hi arriba amb ''sentiments positius''. Els demanen, en general, que els avisin si necessiten alguna cosa en concreta.

Aquest dijous al matí, moltes persones s'hi ha arribat per portar-los sucs, cafès, croissants o fruita. La Montse és una de les dones que ha portat pomes, plàtans i pastes. Diu que no podrà acampar perquè ja no té ''edat'' i no s'hi sentiria ''còmoda'' però ho veu una manera d'ajudar. Visiblement emocionada, també ho ha explicat així la Patrícia que els ha portat esmorzar ''per donar-los força''. La Patrícia s'ha mostrat molt contenta que la joventut ''s'animi, agafi el seu lloc i lluiti''.

L'acampada universitària coincideix amb un segon dia de vaga als instituts i la vaga indefinida a les universitats. El moviment estudiantil està cridat a una manifestació a les 12 del migdia.