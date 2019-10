L'avió privat de Pedro Sánchez ha hagut de fer mitja volta aquest dijous per problemes tècnics i tornar a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), des d'on s'havia enlairat.

Com a conseqüència, el president del govern espanyol en funcions i candidat socialista al 10-N ha hagut de cancel·lar un acte a Los Alcázares (Múrcia). Un cop l'avió ja s'havia enlairat el pilot ha detectat una despressurització i ha optat per no continuar fins al destí per motius de seguretat.