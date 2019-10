Sánchez anuncia un decret per lluitar contra la «república digital» catalana

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha anunciat en una entrevista a Onda Cero que el Consell de Ministres aprovarà aquest dijous un decret per lluitar contra la "república digital" catalana que impulsa el conseller Puigneró, perquè "no hi ha independència offline ni online". Segons Sánchez, el decret obligarà totes les administracions de l'Estat a utilitzar servidors ubicats a Europa, i no a "paradisos digitals". Es tracta, segons Sánchez, d'evitar un "ús espuri" de les dades "com tenim una intuïció que està fent la Generalitat". Sánchez també ha apuntat que si arriba un moment en què a la societat catalana hi ha més independentistes que no independentistes per a ell "no canvia res".

Segons Sánchez, el projecte de llei "posarà punt i final a aquest projecte de l'independentisme que és la república digital". "L'independentisme ha patit les conseqüències de la fortalesa de l'Estat democràtic i ha intentat buscar els reductes al·legals on hi ha llacunes legals, com el món digital, i és evident que ha avançat en el projecte de república digital", ha dit.

Per aquest motiu, ha apuntat, el decret que aprovarà el Consell de Ministres "garanteix que el desenvolupament digital estigui garantit per l'Estat i entre altres qüestions obligarà a totes les administracions a tenir tots els servidors localitzats a la UE i no a paradisos digitals". Això, segons Sánchez, impedirà utilitzar les dades per part de cap administració territorial per a fins espuris com tenim més que una intuïció que està fent la Generalitat".

No ha volgut concretar per a quines finalitats creu que s'estan utilitzant aquestes dades. "Ha sortit als mitjans de comunicació... les dades per a aquesta república digital, per a la identitat digital, i en definitiva per violentar l'Estat en el món online, però ja li dic a l'independentisme que ni hi ha independència offline ni online, i que l'Estat de dret serà igual que contindent al món digital que ho és al món real".

Segons Sánchez, això significa que "controlarem a l'empara de la democràcia espanyola el potencial mal ús per part de la Generalitat de dades per a la construcció d'aquesta república digital". Es tracta –ha dit- "d'anticipar des de la proporcionalitat la resposta deguda a qualsevol tipus de projecte que vulgui posar en marxa l'independentisme a Catalunya".



Si hi ha més d'un 50% d'independentistes "no canvia res"



Preguntat per què passaria si contràriament al seu discurs l'independentisme superés el 50% dels vots en unes eleccions, Sánchez ha firmat que per a ell "no canvia res". "L'independentisme que parla tant de Quebec, la llei de qualitat parla de majories absolutíssimes per al procés d'independència, o al Regne Unit en un referèndum on van guanyar els favorables al Brexit, tampoc em sembla del tot democràtic, perquè el problema dels referèndums identitaris com el que planteja l'independentisme a Catalunya redueixen la democràcia a una qüestió binària.

Sánchez també ha justificat l'inclusió de les declaracions de Granada i Barcelona al programa electoral del PSOE. Al seu entendre quan el programa parla de plurinacionalitat i federalisme "està parlant de l'estat autonòmic". "La proposta és perfeccionar instruments de l'estat autonòmic que no funcionen com el Senat o la Conferència de Presidents", ha dit.