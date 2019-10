Torra s'autoinculpa: «Ni les amenaces ni el menyspreu poden aturar-nos per exercir els drets negats»

El president del Govern, Quim Torra, ha presentat aquest dijous un escrit d'autoinculpació per l'1-O davant el jutjat de guàrdia en la campanya promoguda per Òmnium Cultural i ha cridat als ciutadans a fer el mateix. En declaracions als mitjans de comunicació, Torra ha dit que ni les "amenaces" ni el "menyspreu" poden aturar la ciutadania de ser "conscients del moment històric" i d'exercir "els drets negats, com el de protesta, concentració o la desobediència, si és necessari". Torra ha afirmat desconèixer què pot fer la justícia espanyola amb el seu escrit, però ha dit que tampoc els poden fer "cap mena de por" les conseqüències que pugui comportar.

Torra ha expressat que s'ha autoinculpat com "ho han fet i faran milers de ciutadans en solidaritat amb els presos" perquè estan condemnats per fer "el que molts catalans els van demanar, que tiressin endavant el referèndum d'autodeterminació". "No és cap delicte i tenim dret a exercir els nostres drets. Ho seguirem fent. Cada dret negat el tornarem a exercir", ha reblat el cap de l'executiu, que ha recordat que també es va autoinculpar en el 9-N.

El president del Govern ha arribat a la Ciutat de la Justícia quan passaven cinc minuts de les vuit del matí per poder ser dels primers a la cua, i ha entrat puntualment a les nou a entregar el document d'autoinculpació. Ho ha fet acompanyat del conseller de Territori, Damià Calvet, a més de la cap de llista de JxCat al 10-N, Laura Borràs, entre altres membres del partit.