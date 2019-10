El TSJC confirma l'arxivament de la causa contra Buch per la seva actuació com a alcalde l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'arxivament de la causa contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, per la seva actuació com a alcalde de Premià de Mar l'1-O. El jutge instructor ja havia decidit arxivar la querella que havia presentat la fiscalia pels delictes de desobediència i prevaricació per suposadament haver cedit locals per a la celebració del referèndum. La fiscalia, però, va presentar recurs d'apel·lació i es va centrar en l'actuació de Buch com a president de l'ACM, no com a alcalde, considerant que no es poden dissociar els dos càrrecs. El TSJC recorda que l'entitat municipalista no va ser notificada ni requerida pel TC sobre l'1-O i tampoc tenia competència funcional per fer actes executius per preparar el referèndum.

També alerta que resultaria "paradoxal i poc comprensible" continuar la causa penal contra Buch per les seves actuacions com a resident de l'ACM quan el Suprem ha disposat el sobreseïment lliure de la investigació portada a terme sobre Neus Lloveras com a presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).