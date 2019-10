Tsunami Democràtic convoca una jornada d'activitats el 9-N, dia de reflexió

Tsunami Democràtic ha convocat una jornada d'activitats culturals, polítiques i festives per a la tarda del dia de reflexió, entre les 16 i les 22 hores.



Sota el lema 'El dia 9-N fem-los reflexionar', insta la ciutadania a organitzar-se a totes les ciutats, pobles i barris. "Tsunami Democràtic fa una crida a desobeir la Junta Electoral", apunta en un comunicat, on demana a l'Estat que "reflexioni" sobre la sentència del Tribunal Suprem i les persones exiliades, sobre la "violència policial aplicada contra la població pacífica", sobre la seva "incapacitat per dialogar" i sobre "com s'utilitza Catalunya contínuament com una arma per treure rèdits electorals".



També reclama que pensi sobre "com impedeix l'exercici dels drets fonamentals a la seva ciutadania" i sobre "com utilitza la Junta Electoral Central per coartar drets fonamentals de manera arbitrària i indiscriminada".



"La gent ja ha reflexionat, el 9-N és un bon dia perquè ho faci l'Estat", conclou el Tsunami, que aposta per demostrar un cop més la força de la gent.





El dia 9N, fem-los reflexionar! ??



Tsunami Democràtic fa una crida a desobeir la Junta Electoral amb una jornada d'activitats culturals, polítiques i festives el dia 9 de novembre. #LaForçaDeLaGent ??#SpainSitAndTalk pic.twitter.com/CWrNsrvP0P — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 31, 2019