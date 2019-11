ERC també presenta un recurs a la Junta Electoral perquè Felip VI ajorni la visita a Barcelona per després del 10-N

ERC ha presentat aquest dijous un recurs a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que reclama que s'ajorni l'acte del Rei Felip VI previst pel proper 4 de novembre al Palau de Congressos de Barcelona fins a la finalització de tot el procés electoral "per tal que aquest es desenvolupi de la manera més objectiva possible". Els republicans s'han sumat així a la petició que també ha fet JxCat que al·lega que la visita del monarca pot influir en l'orientació del vot. Els republicans reclamen que si no s'ajorna la visita, que el Cap d'Estat "només pugui intervenir en públic per informar sobre el procés electoral sense entrar en consideracions i valoracions".

Els republicans consideren que la visita de Felip VI dins el període electoral "no pot quedar emparat en l'activitat que habitualment duen a terme els poders públics atès que l'única cosa que es busca és utilitzar l'acte de manera electoralista". En concret, detallen que les forces polítiques concurrents el 10-N que s'autoproclamen constitucionalistes se'n podrien beneficiar perquè el Rei farà una explicació de les fites aconseguides d'ençà de l'aprovació de la Constitució.

De la mateixa manera que JxCat, ERC apunta que la visita influirà en l'orientació del vot perquè des del 3-O, Felip VI "va abandonar la neutralitat política" posicionant-se "en contra de les posicions independentistes". Constaten que el Cap d'Estat té una "clara voluntat d'influir en l'orientació de vot dels electors aprofitant-se de la seva situació de privilegi".

Finalment, en el text presentat a la Junta Electoral, ERC creu que no hi ha cap raó d'interès públic que justifiqui que l'acte s'hagi de fer abans de les eleccions. "La visita es pot fer passades les eleccions generals, atès que no hi ha cap termini que obligui a fer-ho abans. Fer l'acte ara abans de les eleccions no respon a criteris d'estat sinó electorals", apunten.