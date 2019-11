Milers de famílies omplen els cementiris per Tots Sants per recordar els difunts

El cementiri de Montjuïc per Tots Sants

Milers de persones visiten els cementiris aquest divendres, Tots Sants, per recordar els seus familiars difunts. És un dia d'una afluència massiva als recintes funeraris, en què diversos membres de la família porten flors a les sepultures entre el trànsit incessant de persones i, en el cas de cementiris com el de Montjuïc, de vehicles i autobusos que hi pugen plens. "La família ve a l'engròs, se'n poden veure diferents generacions. Durant l'any és un tipus de visita més solitària", assenyala el director general de Cementiris de Barcelona, Miquel Trepat. En les primeres hores d'aquest matí s'ha registrat una alta afluència als nou cementiris de la ciutat i Trepat apunta que es podrien superar les 95.000 visites de l'any passat, si bé també les famílies "podrien haver anticipat la visita davant d'un cap de setmana llarg".

Prop de 13.000 persones han visitat els cementiris de Barcelona abans de les 11 del matí, unes 2.000 de les quals entre les 8 i les 9. La franja horària de més afluència és entre les 11 i les 2 del migdia.