La Moncloa porta la mesa del Parlament al TC per admetre a tràmit dos debats

La Moncloa ha decidit demanar al Tribunal Constitucional (TC) que es pronunciï sobre la decisió de la mesa d'admetre a tràmit dues iniciatives parlamentàries recents. Concretament, la proposta de resolució conjunta dels independentistes com a resposta a la sentència i la moció de la CUP que reitera l'autodeterminació. Es tracta de dues iniciatives que es votaran en el proper ple del Parlament del 12 i 13 de novembre. El Hovern espanyol vol saber si la mesa ha desautoritzat l'advertiment del TC i apunta que, si és així, es traslladi el cas a la fiscalia.

D'altra banda, el Govern espanyol ha demanat un informe urgent al Consell d'Estat sobre el debat monogràfic que es va celebrar al Parlament com a resposta a la sentència del procés. En aquest ple només es va debatre i no hi va haver votacions.

Segons ha explicat la vicepresidenta, Carmen Calvo, l'executiu espanyol ha demanat al TC que analitzi si la mesa ha desatès les peticions de reconsideració de diversos grups parlamentaris i si ha «desautoritzat» l'advertiment de l'alt tribunal arran de suspendre resolucions aprovades al Parlament referents a autodeterminació i a la reprovació de Felip VI.

Malgrat que Calvo no ha dit explícitament quines decisions de la mesa posen en qüestió i traslladen al TC, recentment la mesa ha admès a tràmit la proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP sobre autodeterminació com a resposta a la sentència i ha rebutjat les peticions de reconsideració de Cs, PSC-Units i PPC.

El text pactat pels grups independentistes expressa el seu «rebuig» a la sentència del Tribunal Suprem i avisa que es «reitera i reiterarà» el suport a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia.

I també aquesta mateixa setmana, la mesa ha admès a tràmit una moció de la CUP que vol que el Parlament «expressi la voluntat d'exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació». En aquest cas, els partits de l'oposició ja han avançat que presentaran peticions de reconsideració també sobre aquesta moció dels cupaires.

Tot i admetre que les resolucions s'han de publicar perquè es puguin impugnar, Calvo ha defensat que «cal atacar-les jurídicament en aquest moment i abans que passi el debat», tenint en compte que la mesa ja les ha admès a tràmit.

Pel que fa al ple monogràfic del dia 17 d'octubre sobre la sentència del procés en què va intervenir el president de la Generalitat, Quim Torra, i representants de tots els grups, el Govern espanyol considera impugnable que un òrgan legislatiu «pugui trencar la independència dels poders de l'Estat fent un debat formal sobre una sentència».