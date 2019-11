Àngela Mármol, la catalana que ha passat de víctima de bullying a influencer d'èxit

Es diu Àngela Mármol, té només disset anys, estudia segon de batxillerat i és una de les gironines més conegudes, sobretot entre el públic jove. Els seus comptes a Tik Tok i Instagram superen el milió de seguidors. Les seves imatges i vídeos són molt populars, fins al punt de convertir-la en una de les influencers adolescents de referència a casa nostra.



Avui guadeix de la fama i de l'admiració de molts joves, però no sempre ha estat així. D'aquí a dues setmanes publicarà "Sonríe aunque te cueste", un llibre on narra com de petita va ser víctima d'assetjament escolar.





Una parella de famosos

Algunes de les imatges d'Àngela Mármol a Instagram

.

El mes de maig, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, ja va publicar un vídeo en el que instava tots els joves a fer front el bullying.El xicot d'Àngela Mármol és, també de 17 anys i molt conegut a les xarxes socials, on és tant o més popular que ella. Es van conèixer fa mesos a Barcelona i el mes d'agost van publicar el videoclip 'Volver a Empezar', que ja suma prop de sis milions de reproduccions a YouTube.