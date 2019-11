Els joves a la plaça Universitat demanen reforçar l'acampada perquè temen un desallotjament dels Mossos

Els joves acampats des de dimecres a la plaça Universitat per protestar contra la "repressió" alerten aquest dissabte d'un "possible imminent desallotjament, després de les últimes mediacions amb Mossos i institucions públiques", segons diuen en un comunicat. Per això, els joves fan una crida a acampar per poder mantenir la protesta. Els participants consideren que la mobilització "es consolida" i, segons destaquen en el comunicat, són més de 1.000 acampats en més de 500 tendes. Els acampats se sumen a la protesta convocada pel CDR Barcelonès aquest dissabte al vespre a la plaça Universitat per denunciar la "repressió exercida en les darreres setmanes per part dels governs" i demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.

La quarta jornada de l'acampada s'ha centrat en la "lluita internacionalista", amb xerrades sobre la situació de pobles com el sahrauí, el kurd i diversos d'Amèrica Llatina. També han muntat una columna que s'ha unit a la manifestació de solidaritat amb Rojava, un territori al nord de Síria controlat per milícies kurdes i que Turquia ha atacat en les últimes setmanes. Els joves acampats, molts estudiants, es defineixen com la 'generació 14-O', data en què es va fer pública la sentència condemnatòria dels líders independentistes.