ERC reclama des de Lledoners "fer possible" que el 10-N els republicans superin Cs a les urnes

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dissabte a "fer possible" que ERC quedi per davant de Cs a les eleccions espanyoles del 10-N a tot l'Estat. Durant l'acte central de campanya a les proximitats de la presó de Lledoners, Aragonès ha explicat que les enquestes apunten que la formació liberal podria quedar per darrera dels republicans i ha demanat a la ciutadania que faci "abaixar la cara" als qui cada dia treballen per "dividir" la societat catalana.

En un míting que ha aplegat, segons l'organització, 6.000 persones el dirigent republicà ha apuntat que l'"única força" que pot aconseguir garantir la victòria de independentista el 10-N és ERC. També ha dit que el 10-N s'ha de tirar entre el PSOE de la "repressió" o l'ERC "per la llibertat".