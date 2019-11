La Generalitat retirarà els frescos del Saló de Sant Jordi, redecorat per Primo de Rivera

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que retirarà els frescos del Saló de Sant Jordi, encarregats per Primo de Rivera.

Segons van avançar TV3 i El Punt Avui, una comissió d'experts en història de l'art que estudia la reforma del Saló de Sant Jordi ha aprovat per unanimitat retirar les pintures que ara decoren la sala. Es tracta de frescos que daten dels anys 20 i representen escenes com el compromís de Casp, la batalla de Lepant i l'arribada de Colom a Barcelona davant dels Reis Catòlics.

A sota d'aquestes pintures van quedar murals de l'artista uruguaià Joaquim Torres García –encarregats per Prat de la Riba–, que Joan Antoni Samaranch va recuperar durant la seva etapa al capdavant de la Diputació per decorar altres sales del Palau.

Aquest setembre, una vintena d'experts en patrimoni com Eduard Carbonell, Josep Serra i Núria Llorens van recomanar canviar els murals del Saló Sant Jordi perquè no els consideren una pintura artística sinó «ideològica, molt connotada, d'autors secundaris» que oculta uns murals anteriors «de molta més vàlua artística». Dies després de prendre possessió com a president de la Generalitat, el maig del 2018, Quim Torra va lamentar al seu compte oficial de Twitter que les «fabuloses» pintures de Torres García fossin substituïdes pels murals encarregats per Primo de Rivera. «Un tema, doncs, que caldrà resoldre», va assegurar Torra.

Ara, la Comissió de Patrimoni analitzarà la decisió de la comissió d'experts i, dimarts que ve, el president de la Generalitat i la consellera de Cultura n'informaran el Govern. La comissió ha estudiat l'informe legal que dona llum verd a la retirada dels frescos encarregats durant la dictadura, i ha recordat que l'any 1932, amb Josep Tarradellas com a secretari de la Presidència, ja se'n va retirar una part, posteriorment recuperada durant la dictadura de Franco.



Efervescència feixista

Els frescos que es volen retirar daten dels anys 20, en plena efervescència nacional catòlica i del feixisme a Europa. Són al·legories històriques dibuixades durant la dictadura del general Primo de Rivera que pretenien fer una lectura de la vinculació de Catalunya a la història d'Espanya.

La decisió preveu també la conservació de les teles, al·legories històriques dibuixades per artistes catalans.