Puigdemont escalfa la campanya en l'acte de Lledoners amb durs retrets a l'Estat espanyol

Junts per Catalunya no va desaprofitar ahir al vespre l'oportunitat d'apujar el to de la campanya electoral en l'acte que va tenir lloc a Lledoners. Després de discursos, actuacions i vídeos d'homenatge als presos independentistes, Carles Puigdemont va ser l'encarregat, a través d'una videoconferència des de Waterloo, de prémer l'accelerador i atiar contra l'Estat espanyol amb paraules dures. «Dels noms dels repressors no en quedarà res més que el record fosc i tenebrós de ser servils súbdits de l'últim Borbó que va gosar reprimir els catalans».

Amb aquestes paraules va acabar la seva intervenció, tot assenyalant que els «repressors, que són a Catalunya i a Espanya, tenen noms», i en aquest sentit va asse-nyalar «els poders econòmics, com polítics i els mitjans de comunicació». Els centenars de persones que van anar a Lledoners van seguir la intervenció des d'una pantalla gegant que hi havia al costat de l'escenari on es va desenvolupar l'acte, i per on van passar els principals candidats de les eleccions generals de la setmana que ve. Puigdemont va tenir més retrets cap a l'Estat espanyol i va dir que, mantenint els polítics empresonats, «Espanya es posa al costat de Turquia i Xina», amb dissidents polítics entre reixes reconeguts per la comunitat internacional com a «presos polítics». Va incidir en la projecció d'Espanya a l'estranger i la imatge de l'Estat en la resta de països a la Unió Europa (UE) i va afirmar que «l'Estat es gasta grans quantitats de diners, dels impostos dels ciutadans, per millorar la reputació» a l'estranger, quan «hauria de buscar a fora inversions».

En la seva intervenció, Puigdemont va tornar a emmarcar la crisi catalana com «un problema europeu» i va afirmar que els responsables de la UE saben «que tenen un problema al sud», i que «la justícia d'Alemanya, on hi ha separació de poders real, ja es va pronunciar [referint-se a quan va estar retingut en una presó d'aquest país centreeuropeu per estudiar la seva extradició] i va dir que no era rebel·lió ni sedició». En aquest sentit, va afirmar que el conflicte de Catalunya «és un problema per a la democràcia europea perquè Espanya fa perdre el valor del vot».

Però hi va haver altres parlaments. A l'inici, la periodista Pilar Calvo, conductora de l'acte, va remarcar que no era un acte de campanya sinó un homenatge als polítics empresonats, en complir-se dos anys del seu ingrés a presó. D'aquesta manera, el partit s'espolsava les crítiques de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a JxCat i a ERC d'aprofitar Lledoners per fer electoralisme. Una de les altres figures destacades que van intervenir ahir va ser la cap de llista de JxCat al 10-N per Barcelona, Laura Borràs, que va demanar no oblidar que els «presos polítics» no poden continuar amb les seves vides.

A part dels parlaments, també s'hi van projectar vídeos amb intervencions dels polítics de JxCat que són a la presó, que sempre acabaven amb aplaudiments i crits de «llibertat presos polítics». En ser un homenatge als membres de l'anterior govern empresonats, també va tenir un paper important la parella de Josep Rull, Meritxell Lluís, que va recordar els moments més durs que va viure fa dos anys i es va afegir a les crítiques a l'Estat espanyol afirmant que al judici del Tribunal Suprem no va tenir garanties processals.

L'esplanada de Lledoners va demostrar ahir, un cop més, que transmet una forta càrrega emocional i les imatges dels presos a la pantalla gegant i la presó de fons, on estan reclosos, va emocionar molts dels assistents. Emoció que es mantenia amb les cançons que va interpretar el Quarte Mèlt, que va cantar peces de protesta de Lluís Llach i Raimon corejades pel públic assistent. El míting va tenir la presència dels consellers Damià Calvet i Jordi Puigneró, a més de candidats de JxCat al Congrés i al Senat, i de la JNC. Els caps de llista van parlar de la condemna i van introduir altres temes de campanya que estan quedant en segon pla.