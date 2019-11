Tres mossos de Trànsit salven la vida d'una jove que es volia llançar des d'un pont de la C-31

Tres mossos de trànsit han salvat la vida d'una jove menor d'edat que es volia precipitar des d'un port de la C-31 al seu pas per Castell-Platja d'Aro. La rapidesa dels policies va evitar que la noia es llancés al buit. En David, la Montse i en Manel –el caporal i els dos agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, del sector de Sant Feliu de Guíxols que van fer l'actuació– van veure la menor fora de la tanca de protecció del pont quan feien un patrullatge preventiu. No oblidaran la gesta d'haver salvat la vida a una jove, expliquen.

Aquesta intervenció es remunta al capvespre del 25 de juliol, quan una patrulla de Trànsit dels Mossos d'Esquadra de l'àrea de Sant Feliu de Guíxols feia tasques preventives per la carretera C-31. Circulaven en sentit Palamós quan, a l'altura del punt quilomètric 313, a prop del pont que creua aquesta autovia, van veure una noia enfilada a l'estructura, fora de la tanca de protecció, amb la clara intenció de saltar al buit. Els mossos de Trànsit que formaven part de la patrulla, el caporal David i els agents Montse i Manel, en veure aquesta situació d'alt risc de seguida van fer la volta per agafar la primera sortida i arribar fins a dalt del pont.



Evitar d'espantar-la



Els agents van activar els llums i la sirena per tal de poder arribar fins a lloc on hi havia l'emergència i els van treure quan s'apropaven a la jove per l'accés del pont per tal de no crear-li una situació de més estrès, tensió o espantar-la, i evitar sobretot que saltés, assenyalen des del cos.

Un cop al lloc els agents van veure que era una noia molt jove, una menor d'edat d'uns quinze anys que estava fora de la tanca de protecció del pont i que mirava constantment avall amb els braços oberts sobre la barana metàl·lica amb la clara intenció de voler saltar. Els va explicar que volia acabar amb tot i no molestar ningú i que per això es volia treure la vida. Els tres mossos es van acostar fins a la jove.



Mediació



Els policies van intentar mitjançar i convèncer-la que no havia de precipitar-se pel pont. El caporal David li va preguntar com es deia, amb la intenció de distreure-la. Mentre això succeïa, la Montse i en Manel es van col·locar a darrere i al costat de la jove. Aleshores, de manera coordinada, la van agafar ràpidament pel cos i els braços, la van poder alçar i la van treure per sobre la tanca de protecció del pont. Així li van salvar la vida. Els agents van activar els serveis mèdics, que ràpidament van portar la noia fins a un centre hospitalari.