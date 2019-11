ACNUR adverteix que moren el doble d'immigrants creuant Àfrica que creuant el Mediterrani

L'enviat especial per al Mediterrani Central de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Vincent Cochelet, ha advertit que el nombre d'immigrants que moren intentant arribar a la costa nord d'Àfrica duplica al dels quals moren en la travessia del Mediterrani.

"Assumim que almenys el doble de persones moren probablement en el camí cap a la mar Mediterrània que en la pròpia mar", ha afirmat Cochelet en una entrevista publicada pel periòdic 'Welt am Sonntag'.

La xifra real podria ser "molt més alta", ha advertit, ja que el número no està disponible, "encara que és una tragèdia". Més tard el propi Cochelet ha difós l'entrevista a través del seu compte en Twitter i ha advertit que els immigrants no han d'anar en concret a Líbia.

"Repetim la nostra crida als refugiats: no aneu a Líbia. Hi ha millors opcions en termes de protecció en molts països de trànsit", ha argumentat.

L'Organització Internacional de les Migracions (OIM) ha identificat els accidents durant el transport, la deshidratació, la violència, la mort per inanició i les malalties com les principals causes de mort en rutes terrestres durant 2018, segons recull el periòdic vespertí alemany.



ACNUR ha informat que més d'un miler de persones han mort ofegades al Mediterrani només durant el mes d'octubre. Durant l'any 2018 es van confirmar 2.277 morts o desaparicions en aigües d'aquesta mar.

Segons la OIM, unes 19.000 persones han mort intentant creuar el Mediterrani des de 2014 i fins a octubre d'aquest any. Tant ACNUR com OIM han advertit que només recullen casos confirmats, per la qual cosa les xifres reals podrien ser molt majors.

Aquest mateix diumenge el vaixell de rescat 'Alan Kurdi' de l'ONG alemanya Sigui-Eye ha atracat en el port de Tàrent amb 88 immigrants a bord que van ser rescatats. L''Alan Kurdi' va penetrar en aigües italianes sense autorització divendres passat amb l'argument que s'aproximava un temporal.

També aquest diumenge un vaixell mercant italià ha desembarcat a 151 nàufrags a Sicília. Els immigrants van ser rescatats prop de les costes líbies.