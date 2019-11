Centenars de persones tallen la Diagonal per protestar amb una cassolada contra la visita del Rei

Centenars de persones tallen aquest vespre l'avinguda Diagonal de Barcelona per protestar amb una cassolada contra la visita del rei Felip VI a la ciutat. Els manifestants s'han concentrat al voltant de l'hotel Juan Carlos I, on podria passar la nit el monarca, i del Palau de Congressos de Catalunya. La cassolada s'ha avançat mitja hora respecte a l'hora d'inici prevista pels CDR i ha començat a les vuit del vespre davant d'un fort dispositiu policial a la zona. En pocs minuts, han arribat més manifestants, també una columna provinent de l'acampada de la plaça d'Universitat, i han tallat els dos sentits de la Diagonal. Durant la protesta, s'han cridat consignes com 'Fora el Borbó', 'Fora les forces d'ocupació' o 'Llibertat presos polítics'.



Un grup reduït de persones amb banderes espanyoles ha anat a la mobilització convocada pels CDR i ha rebut crits de 'Fora feixistes' per part dels manifestants.



El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que la B-23 està tallada a l'altura d'Esplugues en sentit Barcelona per la manifestació. Hi ha retencions des de Sant Feliu de Llobregat, on només hi ha un carril obert. Els Mossos d'Esquadra estan desviant tota la circulació d'entrada a Barcelona per Esplugues.





?? Retencions a la B-23 de Sant Feliu de Llobregat a Esplugues ? BCN

? 1 sol carril obert pic.twitter.com/2AnrxBx16p — Trànsit (@transit) November 3, 2019