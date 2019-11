ERC entra en un dur cos a cos amb els socialistes en l'acte de campanya a Lledoners

ERC va entrar en un cos a cos contra el PSOE i el PSC en un míting de campanya a Lledoners, ahir al migdia, i que segons l'organització va aplegar unes sis mil persones. En l'acte, on les referències a la sentència del procés i els presos independentistes va ser una constant, els republicans van carregar durament contra el PSC, el PSOE i el Govern espanyol. Així, el cap de llista per Barcelona dels republicans, Gabriel Rufián, va acusar el govern socialista d'estar «acovardit pel feixisme».

En un acte al costat de la presó, que coincidia amb el dia del segon aniversari de l'entrada a un centre penitenciari del president d'ERC Oriol Junqueras, va ser el mateix Rufián qui va acusar el Govern socialista «d'acabar aplaundint, via advocacia de l'Estat, tretze» anys de presó per al polític republicà i les condemnes a la resta de líders independentistes. També va vaticinar que, si el PSOE «pot escollir», es decantarà per la «pitjor opció», una gran coalició amb PP, Cs i Vox. Però Rufián no va ser l'únic crític amb els socialistes. El vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, va instar els votants a «triar entre els que van sortir a aplaudir una sentència vergonyosa, com va fer Pedro Sánchez dient que havien de complir íntegrament les penes», i els que són a la presó, com Oriol Junqueras i Raül Romeva.

Era el mateix Aragonès qui insistia a demanar el vot per ERC perquè són «l'única força que pot garantir una victòria de l'independentisme per damunt del PSOE» a Catalunya i perquè «les enquestes diuen que Cs pot obtenir a tot l'Estat espanyol menys diputats que els que ERC obtindrà a Catalunya» i perquè «es glaci la cara a aquells que cada dia provoquen divisió des del Parlament».

Montse Bassa, número 1 de la llista de la formació per Girona i germana de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, ara a la presó, també va apel·lar als socialistes que avalen la sentència: «No puc entendre com poden dormir tranquils, no m'hi cap al cap», va dir.

L'acte va ser també un clam a favor de la independència i ple de retrets i crítiques a l'Estat espa-nyol. Si Aragonès és qui va tancar l'acte, la sallentina i candidata a senadora Mirella Cortès el va obrir remarcant que les del 10-N seran les quartes eleccions espa-nyoles en quatre anys i que són «quatre anys de retrocés en drets» tot assenyalant «aquesta maleïda sentència» que, juntament amb la llei mordassa, va dir Cortès, «frena qualsevol dissidència, frena qualsevol democràcia» en un estat que «prefereix colpejar abans que dialogar».

També es va alçar en crítiques a l'Estat espanyol el president del Parlament, Roger Torrent, qui va lamentar que l'Estat «no hagi entès» que l'octubre del 2017 no va acabar res «sinó que som al mig de la partida». «Saben que estem convençuts que no tenim cap dubte i que guanyarem. La presó és una fase del camí de la llibertat, la independència és irreversible», va assegurar. «Ens tanquen a la presó perquè saben que guanyarem», va concloure.

I entre les crítiques al sistema judicial espanyol va ser Joan Josep Nuet qui va acusar la «justícia patriarcal espanyola» de «canviar i tergiversar les paraules» perquè «quan una manada viola una dona, és una violació no un abús» i «matar 15 persones a la platja del Tarajal, encara que ho faci la Guàrdia Civil i que la justícia espanyola no ho investigui, és un assassinat» mentre que «posar urnes és democràcia», sentencià.

També va reaparèixer l'exdiputat Joan Tardà, que en les eleccions generals passades del mes d'abril havia tingut un paper molt discret. En la seva intervenció, Tardà va reivindicar el paper del seu partit per «arrossegar» el nacionalisme cap al republicanisme. «Som fruit del tripartit. Som els que hem portat el nacionalisme conservador català, cofundador de la restauració borbònica, al republicanisme independentista», va subratllar. Per això, va demanar als militants i simpatitzants d'ERC que tinguin l'autoestima «alta».

D'altra banda, un dels moments més emotius del míting va ser quan des de l'escenari es va dir «bon dia» a Junqueras i aquest va respondre des de l'interior de la presó dient a la seva parella i als seus fills que els estima i que «guanyarem».



Protesta contra els partits

A l'inici de l'acte, una trentena de persones, la majoria dels quals membres dels CDR però també d'altres entitats sobiranistes, van exhibir una pancarta en la qual es podia llegir «vergonya de polítics» i cartells en els quals reclamaven unitat dels sobiranistes. El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, i la portaveu parlamentària Marta Vilalta van mantenir una conversa amb alguns dels allà presents.