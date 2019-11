Álvarez de Toledo «visita» els acampats a la plaça Universitat: «Catalunya no serà independent»

La candidata del PPC a les eleccions espanyoles Cayetana Álvarez de Toledo ha visitat aquest dimarts la plaça de la Universitat de Barcelona i ha demanat als estudiants que fa dies que hi acampen que "perdin tota esperança" perquè "Catalunya no serà independent i no hi haurà referèndum". En una atenció als mitjans, ha assegurat que la protesta és fruit de la "frustració" i que "no porta enlloc". Álvarez de Toledo ha aprofitat que les joventuts del partit, Noves Generacions, han plantat una carpa informativa a la plaça per visitar l'acampada dels estudiants, a qui ha titllat d'"esbirros subvencionats" i de "ganduls". La cap de llista del PPC per Barcelona ha estat rebuda amb crits i càntics com 'Llibertat presos polítics' i 'Que la deixin actuar', i ella hi ha respost acusant l'independentisme d'haver-se convertit "en una secta que insulta la resta".

Álvarez de Toledo ha reclamat que es desallotgi la protesta, tot i que no ha aclarit si el PPC recorrerà l'acampada a la Junta Electoral –com sí ha fet Cs–, i ha celebrat l'aparició de grups d'estudiants bel·ligerants amb el moviment independentista, com S'ha Acabat! "Hi ha una altra Catalunya i ens dedicarem els propers anys a fomentar-la, ajudar-la, donar-li poder i, sobretot, pressupost", ha asseverat.

L'aspirant popular ha assegurat que el debat televisiu d'anit el va guanyar el líder del PP, Pablo Casado, i ha valorat la proposta del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, d'implementar una assignatura escolar sobre valors constitucionals si aconsegueix repetir com a president. "Ell és el primer que hauria d'aprendre's aquesta assignatura perquè no sap quantes nacions hi ha a Espanya", ha afirmat Álvarez de Toledo, que ha instat el líder socialista a passar "els pocs dies que li queden" a La Moncloa "estudiant a fons". "Que vegi que les nacionalitats són eufemismes de regions. No és el mateix nació que nacionalitat. Només n'hi ha una de nació, a Espanya, que es diu Espanya", ha afegit.