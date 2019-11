Un detingut pel presumpte abús sexual d'una nena de 10 anys a Calella

Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció d'una persona per presumpte abús sexual d'una menor a Calella. L'Ajuntament del municipi ha afirmat en un comunicat que la menor té 10 anys i que el detingut també es menor. Indica que és un noi que s'havia escapolit d'un centre de Barcelona i que ahir a la nit es va lliurar a la policia. Segons el consistori, arran d'una trucada al 112, el diumenge 3 de novembre la Policia Local va fer una actuació per atendre un possible cas d'abusos sexuals. El pare viu a Pineda, però la menor era a casa de l'àvia, a Calella, i per això es va activar el protocol en aquest municipi. Segons l'Ajuntament, la policia es va posar en contacte amb el pare i després se'ls va acompanyar als Mossos per presentar denúncia.

L'equip municipal de Calella assegura en el comunicat que s'ha posat en contacte amb el pare de la menor per oferir-li "tot el suport i escalf a la víctima i a la seva família". L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha demanat la màxima informació dels fets denunciats per clarificar el succés i prendre les mesures pertinents.

Segons les dades de què disposa l'Ajuntament, el jove detingut és un menor escapolit d'un centre de Barcelona que, en un primer moment, després dels fets, va fugir i ahir a la nit es va lliurar a la policia. Pel que sembla, afegeix el consistori, l'agressor i la víctima es coneixien des de feia uns mesos.

A banda, l'Ajuntament subratlla que "tot i que en un primer moment es va acusar directament els joves allotjats a l'Hotel Marisol", aquestes persones "no han intervingut en el succés". També indica que aquesta informació ha estat comunicada al grup de coordinació que es va crear quan els joves van arribar a la ciutat. "Sentim que se'ls hagi implicat en aquest lamentable fet a poc menys de 48 hores de la seva marxa".

Finalment, l'equip municipal ha volgut posar de manifest la "mala fe" d'alguns usuaris de les xarxes socials que "aprofiten aquests fets per intoxicar amb notícies falses i crear una situació d'alarma social que no es correspon amb la realitat". També condemna les "falsedats escampades" a través d'aquestes xarxes i els "insults intolerables" contra Candini.