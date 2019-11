La Junta descarta desallotjar l'acampada de la plaça Universitat

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha descartat el desallotjament de l'acampada de plaça Universitat però ha ordenat deixar lliure l'accés al col·legi electoral situat a la mateixa durant el 10-N. En concret, es refereix a la vorera muntanya de la plaça i el carril bus que hi ha al davant. La junta descarta bona part de les pretensions de Cs subratllant que la plaça no està ocupada en la seva totalitat i que hi ha espais lliures on aquest mateix partit, de fet, ha pogut celebrar un acte de campanya. A més, afegeix que el manifest aprovat pels joves acampats no demana el vot per a cap partit i va més enllà de les reivindicacions independentistes. També recorda que són les autoritats governatives les que han de decidir si s'ha de desallotjar, perquè tenen la competència d'ordre públic.

"No és competència d'aquesta Junta Electoral Provincial exercir competències d'ordre públic substituint les autoritats governatives", apunta en la seva resolució en resposta a la petició de Cs. Després de remarcar que la plaça no està totalment ocupada i que hi ha espais lliures per celebrar actes electorals, subratlla que és "públic i notori" que Cs ha pogut fer campanya i que les forces i cossos de seguretat "estan en disposició de garantir que els actes es puguin portar a terme".

També indica que l'Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició dels partits espais alternatius. Per tot plegat, la junta no considera que el dret a realitzar campanya electoral estigui afectat.

Pel que fa al contingut de l'acampada, destaca que el manifest que han aprovat els joves inclou qüestions com l'accés a l'habitatge, la denúncia de la violència de gènere o l'emergència climàtica, que van més enllà de l'independentisme i que no apel·len directament al vot cap a determinades forces polítiques. En aquest sentit, remarca que la doctrina del Tribunal Constitucional exigeix una interpretació favorable a la "màxima efectivitat en l'exercici dels drets i una anàlisi de proporcionalitat davant la seva eventual restricció".

Així les coses, rebutja ordenar el desallotjament més enllà d'exigir que quedi lliure el pas cap al col·legi electoral que hi ha a la plaça durant el dia de les eleccions. Les forces i cossos de seguretat hauran d'adoptar les mesures necessàries a tal efecte i també per impedir que els acampats "puguin interferir en el normal desenvolupament de la votació".