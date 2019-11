Milers de persones es manifesten a tot l'Estat contra la sentència pels abusos de Manresa

El malestar que ha generat la sentència que qualifica com abusos sexuals i no com agressió el cas de la violació de Manresa a l'antiga fàbrica Vinyes es va visualitzar amb manifestacions a les principals ciutats catalanes i d'arreu de l'Estat espanyol. N'hi va haver a Barcelona, Tarragona, Lleida, Igualada, Madrid, València, Pamplona, Oviedo, Múrcia, Gijón, i moltes altres poblacions fins a arribar al centenar de convocatòries.

A Barcelona, ahir a la tarda es van concentrar unes cinc-centes persones a la plaça Sant Jaume, on fins i tot l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va acompanyar durant uns minuts la protesta i va qualificar la sentència d'«indignant» per les penes imposades per «violar en grup una menor inconscient».

La protesta de rebuig a la sentència de Barcelona estava convocada pel col·lectiu Novembre feminista i els manifestants van cridar lemes com «Abús és violació», «Si en maten una ens maten a totes» i «Fora el patriarcat i el sistema patriarcal». A Madrid, la concentració va ser davant del ministeri de Justícia i va congregar un miler de persones, segons fonts policials, encapçalades per la presidenta de la Federació de Dones Progressistes, Yolanda Besteiro, que va considerar que la sentències és «incomprensible» i va «contra el sentit comú».



Avui, concentració a Manresa

A Manresa, on dijous es va fer una manifestació per aquest motiu, se n'ha convocat una altra per avui a les 7 de la tarda, a Sant Domènec.