Ponsatí, Comín i Puig es lliuraran a Bèlgica i Escòcia un cop reactivades les euroordres

Els exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig es lliuraran en els propers dies a les autoritats escoceses i belgues, respectivament, després que s'hagi conegut aquest dimarts que s'han reactivat les ordres de detenció dictades conta ells per part de la justícia espanyola en relació amb la causa del procés.

L'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, ha confirmat que l'exconsellera d'Educació es presentarà dijous al matí a les dependències policials per després passar a disposició del Tribunal d'Edimburg encarregat del cas. Per contra, la defensa de Comín i Puig a Bèlgica encara no sap quan s'hauran de dirigir a les autoritats per posar-se a disposició judicial.

Les ordres internacionals s'han activat sense que l'instructor de la causa al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi notificat encara les actuacions de reactivació de les mateixes, si bé aquesta és una possibilitat que podia produir-se, segons les fonts consultades. De fet, els advocats asseguren que no han rebut cap notificació oficial i que han estat les autoritats belgues i escoceses qui els han comunicat verbalment la reactivació de la petició d'extradició.

Les resolucions del Suprem ss'haurien de fer públiques de forma imminent tenint en compte que la Fiscalia les va sol·licitar dijous passat. El Ministeri Públic va reclamar a Escòcia el lliurament de Ponsatí pels delictes de sedició i malversació i a Bèlgica la de Comín per les mateixes conductes delictives, mentre que Puig, també a Brussel·les, se'l reclama per desobediència i malversació.

Aquestes tres ordres de detenció se sumen a la dictada el mateix dia que es va conèixer la sentència, el passat 14 d'octubre, contra Carles Puigdemont, que ja ha comparegut davant la justícia belga i ha quedat en llibertat condicional mentre es resol sobre el fons.

La segona euroordre va ser rebutjada



La Cambra del Consell de Bèlgica va rebutjar el 2018 la segona euroordre contra Comín, Puig i Meritxell Serret per un error de forma, mentre que la justícia d'Escòcia no es va arribar a pronunciar al respecte en el cas de Ponsatí. Llarena va retirar la petició d'extradició contra tots els exmembres del Govern després que la justícia alemanya es negués a extradir l'expresident Carles Puigdemont per rebel·lió.