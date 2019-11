El públic ovaciona dempeus el discurs en català de la princesa Elionor

La princesa d'Astúries i de Girona, Elionor, va subratllar, ahir, en el seu primer discurs a Catalunya, que aquesta terra sempre ocuparà «un lloc especial» en el seu cor i que els seus pares, els reis, sempre els han parlat a ella i a la seva germana de Girona i de Catalunya «amb veritable afecte».«Gràcies a ells sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes», va dir la princesa en un perfecte català sobre l'escenari del Palau de Congressos de Catalu-nya.

En un discurs en què va emprar l'anglès i l'àrab per referir-se a la guardonada amb el Premi Fundació Princesa de Girona Internacional, Maria Jammal, la princesa va causar una ovació, amb un auditori posat dempeus, quan va referir-se a Catalunya.

Elionor va iniciar ahir la seva primera visita oficial a Catalunya, amb motiu del desè aniversari dels premis de la Fundació Princesa de Girona i va pronunciar el discurs en castellà, primerament, i en català, després.

Com a princesa de Girona, va dit que vol «honrar la fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i arreu del món», perquè «tothom sàpiga que ocupar-se dels joves, de la seva formació i que tinguin més oportunitats, és contribuir a un futur millor per a tots».Així, va agrair el compromís dels patrons i l'esforç perquè la fundació creixi «cada dia».

Elionor va felicitar els premiats, a qui va descriure com «una gran família de talent, d'esforç i d'esperança que seguirà creixent gràcies a la generositat i el suport». «Sou un exemple per als joves de tot Espanya i us admiro molt perquè representeu els valors de la Fundació a Catalunya.

Davant la insistència en l'ovació, Elionor va fer gestos amb les mans perquè s'acabés, però només va aturar-se quan el presentador de l'acte va prosseguir la seva tasca donant pas al lliurament dels premis.

D'un en un van anar pujant a l'escenari els cinc premiats, que van saludar primer el rei, qui anava passant a la princesa l'estatueta de cadascuna de les distincions perquè fos ella qui les lliurés.

Després els guardonats van saludar la reina Letícia, la infanta Sofia i les autoritats que s'havien situat també a l'estrada: la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, el president del Senat, Manuel Cruz; i el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil.

Els cinc premiats van ser el neuròleg i emprenedor Ignacio H. Medrano, el matemàtic Xavier Ros-Oton, l'emprenedora social Begoña Arana, el director d'escena Rafael R. Villalobos i la cofundadora de l'organització internacional Humanity Crew, Maria Jammal.

Un d'ells, Ros-Oton va recollir el premi amb un llaç groc en el seu solapa en senyal de solidaritat amb els dirigents independentistes condemnats pel procés i que són a la presó.

A ell, com a la resta de premiats, va adreçar-se el rei en la seva intervenció posterior per destacar que és un dels matemàtics més brillants i de més impacte del món.

Paral·lelament, un centenar de persones van concentrar-se ahir a la tarda a la plaça del Rei de Barcelona per fer un «homenatge» al rei i la infanta Elionor amb motiu de la seva visita a la ciutat per lliurar els Premis de la Fundació Princesa de Girona i expressar-los la seva benvinguda, a més de criticar les protestes contra la seva presència.

L'associació Aixeca't-Levántate va convocar l'acte a les 7, amb la col·laboració de Societat Civil Catalana (SCC), Associació per la Tolerància i Associació Catalunya per Espanya, i van assistir-hi representants de PP, Cs, BCN Canvi i Vox. A la concentració, que va durar uns 40 minuts, van sentir-se proclames com «Visca Espanya, visca el rei i visca la infanta Elionor», i va acabar amb l'himne d'Espanya, tot i que en les proves de so inicials agents de la Guàrdia Urbana van demanar que no poséssin música.