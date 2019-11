Borràs proposa a ERC i la CUP de formar un «gran grup» al Congrés

La cap de llista de JxCat al Congrés a les eleccions del 10-N, Laura Borràs, va proposar a ERC i la CUP formar un «gran grup» parlamentari únic de l'independentisme al Congrés en el debat de candidats emès ahir per TV3.

Borràs va instar ERC i CUP a «garantir un gran grup independentista», amb tots els seus diputats junts i crear així una «veu inèdita» a la cambra baixa espanyola que representi «tots els accents» del moviment. «Siguem capaços de fer una proposta política excepcional», va insistir la candidata de JxCat, que va constatar que l'Estat té «por» de la unitat de l'independentisme.

Vehí va replicar a Borràs que la CUP no creu que, com més escons tingui l'independentisme, més a prop estarà la solució democràtica per al conflicte entre Catalunya i l'Estat: «El PSOE ha dit que no pensa parlar d'autodeterminació», va recordar. La candidata anticapitalista va subratllar que la CUP aposta per generar una estratègia de «desobediència massiva» que permeti interpel·lar la comunitat internacional, ja que el Congrés «no és solució de res».

Rufián no va respondre la proposta de Borràs en cap de les seves intervencions de la primera part del debat. La candidata de JxCat li va demanar que ho fes després de la primera pausa publicitària.

Poc abans del tancament d'aquesta edició, el PP va anunciar que recorrerà a la JEC la convocatòria de Tsunami Democràtic per la jornada de reflexió. La seva cap de cartell el 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo, ho va anunciar durant el debat de candidats de Tv3, en què va acusar el Govern «d'avalar» la convocatòria. Segons ella, «volen fer un altre 1-O», ja que el 2017 van muntar un vot contra la democràcia i ara volen impedir un vot democràtic».

D'altra banda, Álvarez de Toledo i Inés Arrimadas, van acusar Tv3 i l'independentisme de «sectaris». La cap de llista de Cs a Barcelona va tornar a demanar la dimissió del director de la cadena pública, Vicent Sanchis. El número 1 de Vox, Ignacio Garriga, va dir que Tv3 va ser «un altaveu del cop d'estat» el 2017.

En la seva crítica a la convocatòria de Tsunami, la candidata del PP també va preguntar-se «on és Pedro Sánchez». Álvarez de Toledo va ironitzar dient «si segueix mirant al terra», fent referència al debat d'ahir organitzat per l'Acadèmia de la Televisió, o bé «si està pensant com pactarà amb Torra, Puigdemont i companyia».

També va criticar que va trobar-se llaços grocs dins l'edifici de Tv3 i va acusar la cadena de «pagar 8 milions d'euros a una productora que diu 'putos gossos de merda als Mossos'», en referència a un gag del programa Està passant de Toni Soler. Álvarez de Toledo creu que Tv3 i el conjunt de l'independentisme viuen en un «matrix» i un «deliri».

La candidata de Cs també va fer esment del gag d' Està passant i dels llaços grocs a Tv3, a qui va acusar de «sectaris». A més, va demanar al seu director, Vicent Sanchis, que plegui, ensenyant-li una carta de dimissió, com ja va fer durant el debat electoral del 28-A a la mateixa cadena. Arrimadas va lamentar que continuï al capdavant de Tv3 «malgrat les reprovacions» al Parlament. «No ens faci aplicar el 155», va dir al moderador del debat, aconsellant-li que deixi el càrrec per voluntat pròpia.