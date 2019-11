La fiscalia investiga Paluzie per dir que els aldarulls han fet «visible el conflicte» català

La fiscalia de Barcelona ha obert diligències per investigar les declaracions de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, en què va afirmar que els aldarulls que hi va haver a Catalunya els dies després de la sentència del Tribunal Suprems sobre l'1-O van fer "visible el conflicte" i que aquest estigui present la premsa internacional "de manera continuada". El ministeri públic ha obert la investigació per investigar si la presidenta de l'ANC va cometre un delicte d'odi i d'apologia de la violència i arran de la denúncia presentada per Societat Civil Catalana (SCC) pels presumptes delictes d'odi i apologia de la violència. Paluzie va fer aquestes afirmacions el passat 28 d'octubre en una entrevista a TV3.

En aquesta mateixa entrevista, Paluzie va afirmar que això pot tenir aspectes positius i negatius i que "el principal responsable és la violència de l'estat, que ha condemnat un moviment pacífic a penes de presó de dos dígits".

SCC va registrar el dia 30 una denúncia a la fiscalia contra Paluzie per un presumpte delicte d'odi i d'apologia de la violència. L'entitat considera que la presidenta de l'ANC va fer una "valoració positiva de la violència" i considera "provada" la connexió entre les paraules de Paluzie i "els actes vandàlics i violents dels anomenats CDR". També retreia a Paluzie que no condemnés els fets i que atribuís la violència a l'Estat, fet en què hi veu "discurs d'odi" contra les institucions espanyoles.

