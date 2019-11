El Regne Unit es nega a tramitar l'euroordre contra Ponsatí per «desproporcionada»

El Regne Unit ha rebutjat tramitar l'euroordre contra Clara Ponsatí perquè la considera "desproporcionada" d'acord amb la legislació del país. En una notificació al ministeri de l'Interior espanyol, l'oficina britànica encarregada de processar les euroordres diu que l'ha revisada un advocat especialitzat però que "no ha estat certificada" i que per tant, el país "no prendrà cap altra mesura" per detenir Ponsatí.

Amb tot, el Regne Unit obre la porta a reconsiderar la decisió si Espanya envia "informació sobre l'historial delictiu previ de la persona o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció". En aquesta situació, les autoritats britàniques competents tornaran a "avaluar" la seva "decisió de no certificar l'euroordre".