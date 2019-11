UGT denuncia "persecució sindical" a Atento per l'acomiadament de la presidenta del comitè d'empresa de Lleida

UGT ha denunciat en un comunicat la "persecució sindical" que al seu parer fa la direcció de l'empresa Atento després que hagi acomiadat la presidenta del comitè d'empresa del seu centre a Lleida. Segons la formació, la firma ha utilitzat com a argument l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors, recentment avalat per una sentència del Tribunal Constitucional (TC), que justifica l'acomiadament objectiu d'un treballador que falti el 20% o més de dies laborables al seu centre de treball de forma justificada durant dos mesos. En el cas de l'acomiadada a Atento, UGT indica que l'argument per rescindir el contracte de treball a la presidenta del comitè d'empresa de Lleida ha estat l'acumulació de baixes mèdiques.

A parer del sindicat, Atento Lleida utilitza aquesta "inacceptable" causa d'acomiadament per prescindir d'una representant dels treballadors que "des de fa mesos denuncia la deriva dels drets laborals" de la plantilla, de més de 200 persones.

Segons recorda UGT, en una sentència del 16 d'octubre el TC ha desestimat la qüestió d'inconstitucionalitat interposada contra l'article de l'Estatut dels Treballadors. La formació considera la decisió del tribunal "inadmissible" per als drets constitucionals dels treballadors. Considera, a més, que la sentència prioritza "la llibertat d'empresa per sobre del dret a la salut i al treball".

També opina que resolucions com aquesta fan "encara més evident" la necessitat de derogar les reformes laborals "que no han fet altra cosa que atorgar més poder a l'empresari i menys drets als treballadors".