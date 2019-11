Crisi a Bolívia: un mort i més de 60 ferits en enfrontaments entre simpatitzants i detractors de Morales

Almenys una persona ha mort i més de 60 han resultat ferides aquest dimecres en enfrontaments entre simpatitzants i detractors del president de Bolívia, Evo Morales, a La Paz i a la ciutat de Cochabamba.

Grups de pagesos han marxat pel centre de Cochabamba per defensar el triomf electoral de Morales desmuntant al seu pas les barreres col·locades pels manifestants opositors per bloquejar els principals carrers com a part de l'"aturada indefinida" convocada pels crítics amb el Govern.

La marxa, que es produeix en el marc de les protestes que s'han succeït des de les eleccions presidencials celebrades el 20 d'octubre contra la victòria de l'actual mandatari, s'ha topat amb un grup d'opositors a l'altura de la seu local del moviment Al Socialismo (MAS), el partit de Morales.

Allà s'ha produït un enfrontament a cops i amb pedres que s'ha prolongat fins que la policia ha intervingut amb gasos lacrimògens. Els enfrontaments s'han saldat fins al moment amb almenys un mort. Es tracta de Limbert Guzmán, un jove de 20 anys, que ha traspassat a l'Hospital Clínic Viedma de Cochabamba després d'haver patit una aturada cardiorespiratòria.

La mort de Guzmán és la tercera registrada en el marc de la crisi política que travessa el país des del passat 20 d'octubre. Anteriorment van morir Mario Salvatierra, de 60 anys, i Marcelo Terrasses, a Montero el 30 d'octubre passat.

Enfrontament entre universitaris i miners a La Paz



Mentrestant, a la localitat de La Paz s'han registrat enfrontaments entre un grup d'universitaris --que rebutgen els resultats electorals-- i miners --que donen suport a Morales-- que es trobaven a la plaça Murillo, on a l'almenys 10 persones han resultat ferides.

El ministre de Defensa bolivià, Javier Zavaleta, ha denunciat els fets i ha responsabilitzat d'ells al líder del Comitè Cívic de Santa Crez, Fernando Camacho, que ha aconseguit arribar aquest dimecres a La Paz per lliurar a Morales una carta exigint la seva dimissió, després d'un intent fallit el dia anterior.

Crisi electoral



Les protestes a Bolívia van esclatar la mateixa nit de les eleccions presidencials celebrades el 20 d'octubre per la suspensió sobtada de la transmissió dels resultats oficials just quan obligaven a una segona volta entre Morales i el candidat opositor Carlos Mesa.

Quan es va reprendre, gairebé 24 hores després, concedien la victòria en primera volta a Morales, per la qual cosa Mesa ha denunciat un "frau gegantí". Tots dos van cridar a la mobilització els seus seguidors, fet que ha derivat en disturbis.

En aquest context, Morales ha accedit que l'OEA, recolzada per països com Espanya, Mèxic o Perú, realitzi una auditoria electoral de caràcter vinculant. Mesa, en canvi, no l'accepta perquè diu que és fruit d'un acord unilateral entre el Govern i el bloc hemisfèric sense tenir en compte a l'oposició.