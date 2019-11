Junqueras recorre al Suprem i a la JEC per ser alliberat i restituir la seva candidatura

Els advocats del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i del partit han presentat aquest dijous un recurs davant el Tribunal Suprem (TS) i un altre davant la Junta Electoral Central (JEC) que demanen la seva posada en llibertat i restituir la candidatura a les eleccions generals del 10 de novembre com a número 1 d'ERC.

Fonts jurídiques d'ERC han assegurat que el 30 d'octubre van rebre una resolució executòria de la sentència del Tribunal Suprem de l'1-O que acorda posposar la pena d'inhabilitació de Junqueras fins que el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) resolgui si el dirigent republicà gaudeix o no d'immunitat per haver estat proclamat eurodiputat electe.

Davant aquesta resolució, els advocats de Junqueras i d'ERC han plantejat dues qüestions: d'una banda, que si el Suprem posposa la pena d'inhabilitació també hauria de suspendre la resta de la pena, és a dir, el seu empresonament i, per una altra, que si no està inhabilitat, la JEC ha de mantenir la seva candidatura el 10N com a cap de llista de la formació republicana, després de ser exclòs arran de la sentència de l'1-O.

Les mateixes fonts han explicat que aquest acte d'execució del Suprem dona un tractament especial a Junqueras i que, "per alguna raó", no els va ser notificat fins el dia 30 d'octubre, i no el 14, quan es va emetre la sentència, i que té dues implicacions, una en el TS i una altra en la JEC.