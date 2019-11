El Regne Unit no tramita l'euroordre de Ponsatí per «desproporcionada»

«És desproporcionada» i, per tant, no la tramitaran fins que la justícia espanyola els aporti «aclariments».

Les autoritats del Regne Unit arribaven ahir a aquesta conclusió després d'analitzar l'euroordre de detenció emesa pel magistrat del Tribuna Suprem, instructor de la causa contra el «procés», Pablo Llarena –que pateix un nou revés internacional després de fracassar en l'intent d'extradir Carles Puigdemont a Espanya des d'Alemanya, on va entrar a la presó la primavera del 2018–, contra l'exconseller d'Ensenyament Clara Ponsatí, acusada de sedició.

Un advocat especialitzat que actua en nom de l'Agència Nacional contra la Delinqüència de les illes britàniques argumenta que la petició que fa el Suprem no s'ajusta «a la legislació del Regne Unit», on el delicte de sedició es vincula a qüestions d'ordre públic i no a delictes presumptament comesos contra l'Estat.

Així, l'ordre de detenció «no ha estat certificada» pel Servei Nacional Sirene del Regne Unit, que de moment no prendrà «cap altra mesura en relació amb aquest assumpte».

L'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, explica que l'euroordre comença el relat «amb les activitats del moviment per la independència» del desembre del 2012, quan Ponsatí «va assumir Ensenyament el 14 de juliol del 2017». «Sembla haver-hi contradiccions evidents contingudes en una ordre de divagació que s'estén en 59 pàgines, que salta [del delicte] de rebel·lió al de sedició, mentre que Ponsatí és acusada de sedició, fet que només es menciona breument en dues pàgines, sense claredat pel que fa al seu paper [de Ponsatí]».

La notícia va ser rebuda amb especial alegria pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, acusats del mateix delicte i sobre els quals també pesa una ordre de detenció emesa per Llarena. Els dos afirmen que la decisió de les autoritats britàniques es tradueix en proves «més contundents» al seu favor.

De la seva banda, el Tribunal Suprem recorda que l'euroordre encara té recorregut, ja que l'ha d'avaluar l'autoritat judicial britànica, que és «la competent» en aquests casos. En la mateixa línia van expressar-se fonts del ministeri d'Interior, que es remeten a l'última paraula que pugui tenir la justícia en aquest procés.

Santiago Abascal va afirmar ahir que cal tancar la porta de Gibraltar «immediatament». El candidat de Vox a les eleccions espanyoles de diumenge considera que Espanya ha de ser «respectada novament al món». Per la seva part, Ciutadans va afirmar que la valoració de «desproporcionada» per l'ordre d'extradició de Clara Ponsatí no l'ha feta la justícia britànica, sinó un òrgan «extrajudicial».