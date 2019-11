Torra nega «cap relació» amb els CDR detinguts i demana esbrinar sota quines condicions van declarar

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha negat "cap relació" amb els CDR detinguts. En un comunicat de l'Oficina del president d'aquest dijous al migdia, Torra desmenteix les informacions del sumari de l'operació Judas -instruïda per l'Audiència Nacional- i no els dona "cap mena de credibilitat". A més, Torra demana que "s'aclareixin sota quines condicions" s'han produït les detencions dels activistes dels CDR i exigeix que es preservi el seu dret de defensa. Un dels activistes empresonat per l'operació, Ferran Jolis, va declarar davant de la Guàrdia Civil que van rebre un encàrrec per una ocupació del Parlament amb la intenció que Torra "s'hi quedés tancat a dins per al dia D", segons el sumari de la causa.

El sumari inclou una acta amb la declaració que va fer Jolis davant de la Benemèrita el 24 de setembre pocs minuts abans de la mitjanit. Segons la declaració, a Jolis li van demanar consell sobre si era viable garantir les comunicacions durant una setmana i sense límit de despeses. A més, va dir que l'encàrrec podia venir de part de "presidència", tot i que en un altre moment ho atribueix a un "CNI català".