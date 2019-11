Detinguda una dona per forçar els armariets dels treballadors d'hotels de Barcelona i robar-ne les pertinences

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 35 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpta autora de divuit robatoris amb força als armariets dels treballadors d'hotels de Ciutat Vella, a Barcelona. La policia la va tenir dijous passat després de fer-ne seguiment des del carrer. Dies abans, els agents l'havien identificada amb les gravacions de les càmeres d'alguns establiments hotelers. A les imatges es podia veure com la dona accedia sense aixecar cap tipus de sospita a l'hotel i arribava a les zones privades dels armariets dels treballadors, on els empleats guarden els objectes personals mentre treballen. Un cop dins, la dona forçava els armariets i s'enduia telèfons mòbils, diners, targetes de crèdit i documentació personal, entre d'altres.

El dia de la detenció, els agents la van seguir des del carrer i van poder comprovar com accedia a la zona del magatzem d'un establiment comercial, on els treballadors guarden les pertinences. En aquell moment, l'encarregat de l'establiment va sortir del magatzem amb la dona, a qui els mossos ràpidament van identificar i detenir.

Els investigadors li atribueixen divuit robatoris amb força, 15 dels quals es van cometre en hotels ubicats al districte de Ciutat Vella. La dona, amb una desena d'antecedents policials, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, ja que en alguna ocasió, la detinguda va actuar acompanyada.