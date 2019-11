ERC acusa Josep Borrell de publicar «informació confidencial» de Clara Ponsatí

ERC ha reclamat a la propera presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que descarti Josep Borrell com Alt Representant de la Unió Europea si confirma que ha publicat "informació confidencial" de les comunicacions policials entre Espanya i el Regne Unit sobre l'euroordre de Clara Ponsatí. En una carta, l'eurodiputada Diana Riba demana a Von der Leyen que obri una "investigació urgent" contra el que ha de ser la cara visible de la diplomàcia europea, davant d'un comportament que considera "preocupant i inacceptable", i una "negligència greu". A la carta, Riba explica que Borrell va publicar a Twitter una captura d'un document 'SIRENE' de les autoritats britàniques demanant a Espanya més informació sobre Ponsatí per tramitar l'euroordre.

En el tuit, que posteriorment va esborrar, Borrell deia que "la policia britànica corregeix l'ús del terme 'desproporcionada' per qualificar la petició d'extradició de Ponsatí". "En la seva nova comunicació, aclareixen que simplement es tracta de demanar més informació. Aquest és el document de rectificació que han enviat", deia el ministre d'Exteriors en funcions, adjuntant una captura del document.

A la carta enviada a Von der Leyen, Riba recorda que l'accés a la informació del sistema SIRENE, que és el marc europeu de cooperació policial en què es tramiten les euroordres, està "restringit" a les autoritats competents, i funciona en base a les "normes professionals de confidencialitat".

"Les autoritats polítiques no estan incloses en la llista d'autoritats espanyoles competents autoritzades per buscar directament les dades", afirma l'eurodiputada republicana, que afegeix que un ministre com Borrell "no hauria de tenir accés al document de SIRENE, ni publicar informació restringida ni dades personals a les xarxes socials". "És una negligència greu", destaca Riba.

L'eurodiputada d'ERC també recorda que el procés judicial contra Clara Ponsatí encara no està acabat i que per tant s'ha de respectar la seva presumpció d'innocència. "L'accés del senyor Borrell a informació restringida, el mal ús de les dades i la violació de la presumpció d'innocència de la senyora Ponsatí és extremadament preocupant i un comportament inacceptable per un comissari designat", afirma Riba.

Borrell va aconseguir l'aval del Parlament Europeu per ser el nou Alt Representant de la Unió Europea el mes passat. La nova Comissió, però, que havia de començar el mandat l'1 de novembre, encara no està en marxa perquè hi ha comissaris d'estats com França o Hongria que van ser suspesos i se n'han hagut de buscar alternatives.