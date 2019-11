La Guàrdia Civil assegura que els CDR detinguts tenien objectius a Madrid i Aragó

La Guàrdia Civil ha recopilat en el sumari dels CDR una extensa cronologia de proves que considera incriminatòries i que inclou enregistraments, seguiments i fotos dels detinguts comprant precursors d'explosius, assajant amb explosiu de termita i un esborrany d'un suposat comunicat reivindicatiu trobat a les escombraries. També hi ha fotos d'agents i cotxes policials, així com suposats potencials objectius com casernes i torres elèctriques de Madrid, Aragó i Catalunya. En el sumari de l'operació Judes, al qual ha tingut accés Europa Press, figuren captures de pantalla d'un vídeo en el qual s'aprecia la mescla dels precursors per fabricar termita.

Entre les proves figuren dos incidents amb incendis relacionats aparentment amb assajos amb explosius. El primer en un habitatge a Sabadell del CDR Jordi Ros el 22 de maig del 2019. «Quina bomba tenia allà liada», confessa aquest en un enregistrament telefònic. El segon incident va ser detectat el 25 d'agost a l'habitatge de Sant Fos de Campsentelles del CDR Alexis Codina. «S'han obtingut imatges del pati de l'habitatge en les quals es pot apreciar com es produeixen centellejos i una gran fumera que confirma que estarien duent a terme les activitats de manipulació, fabricació o elaboració de productes perillosos, nocius o prohibits», assegura la Guàrdia Civil sobre aquest segon incident. El mateix Codina adverteix a Jordi Ros: «Fa molt escàndol, eh, quan s'activa la reacció».



Objectiu, torres elèctriques

També es recull que el 9 de setembre van parlar de dur a terme accions contra torres elèctriques després de la sentència del procés, i proposen «tirar-les a terra» en una conversa en la qual s'assenyalen com a llocs propicis Madrid, Aragó i Catalunya. La Guàrdia Civil consigna com a prova el paper manuscrit amb l'«esquema bomba» que era a casa del CDR Jordi Ros, trobat al costat de diferents fórmules i la paraula termita. En l'esquema bomba s'anota l'ús d'una bombona de càmping gas, seguit per un dibuix amb indicació de «150 m de cable».



Un esborrany a la brossa

Un altre dels papers recuperats pels investigadors, en aquest cas a l'interior d'una bossa d'escombraries tirades pel CDR Jordi Ros a un contenidor a les 14.45 hores del 30 d'agost, és un esborrany d'un text que la Guàrdia Civil relaciona amb un comunicat per reivindicar les accions que planejaven els detinguts. La Guàrdia Civil transcriu aquest text: «Ens estimarem només si fem les nostres coses per nosaltres. Hi haurà gent que les acceptarà, acceptarà els nostres actes i serem valorats i estimats pels mateixos o no. Dependrà dels judicis de valor de cada individu o col·lectiu. Mai hauríem de fer les coses per agradar, farem les coses segons el nostre criteri, valors, ètica i la nostra estima».

El 31 d'agost, en una conversa telefònica intervinguda, el mateix Jordi Ros es queixa que són «quatre lluitant pels que no ho mereixen». La Guàrdia Civil recorda en els seus informes que els integrants de l'anomenat Equip de Resposta Tàctica (ERT) estaven a l'estiu frustrats per la falta d'avanç de l'independentisme.



Fotos d'un cotxe d'Interior

Entre les fotos de policies que són intervingudes als CDR, la Guàrdia Civil troba imatges d'un cotxe amb matrícula assignada a la Secretaria d'Estat de Seguretat i, segons els investigadors, una dona que «seria la conductora del vehicle policial, probablement d'agents de paisà del Cos Nacional de Policia».

Unes altres fotos són de mossos d'esquadra, en alguns casos de cotxes camuflats i uns altres d'agents que participen en diferents dispositius com el del perímetre de seguretat del Parlament. Entre els seus plans hi havia ocupar durant una setmana la cambra autonòmica per protestar per la sentència del procés.

En els seus informes, la Guàrdia Civil assenyala que els CDR van calcular en 6.000 euros el cost d'ocupar una setmana el Parlament. Hi volien accedir per la porta principal immobilitzant els mossos, i deien que tindrien el suport d'un grup al qual ells mateixos anomenen «CNI català». El seu pla incloïa llogar immobles i locals per «establir les bases d'intendència» i usurpar punts wifi per establir comunicacions segures.



El «traïdor», a dins

Alguns dels CDR detinguts creien tenir dins un «traïdor» i que el CNI els estava hackejant. Així es desprèn de converses de Ferran Jolís, que tenia previst muntar l'operatiu de comunicacions en l'assalt al Parlament, i Jordi Solà, que va comprar components per fabricar explosius i va estar-hi assajant. En una conversa de Jolís amb un altre dels detinguts, Xavier Buigas, aquest li comenta que estan passant coses «molt estranyes últimament» i que creia que el «foxy», el traïdor, el tenien dins. Utilitzaven diversos mòbils, alguns només per rebre trucades, i es repartien aparells i targetes SIM noves, que denominaven en clau «batuts de maduixa» i «cacauets».