Els Mossos, «preocupats» però «preparats» per l'acció dels CDR dissabte i les del Tsunami la propera setmana

Els Mossos d'Esquadra estan "preocupats" per la convocatòria que el CDR del Barcelonès ha fet a través de les xarxes socials per dur a terme una protesta aquest dissabte al vespre a la plaça Catalunya, coincidint amb la convocatòria del Tsunami Democràtic. També es mostren preocupats pels tres dies de mobilitzacions que el Tsunami ha convocat de dilluns a dimecres que ve, perquè poden provocar problemes importants de seguretat o mobilitat. En canvi, creuen que la jornada electoral de diumenge transcorrerà sense incidents rellevants.

Fonts policials han explicat que per aquest dissabte a la tarda, jornada de reflexió, es preveuen mobilitzacions pacífiques en places de centenars de localitats, convocades pel Tsunami, però previsiblement no derivaran en incidents violents. Una altra cosa és la convocatòria específica dels CDR a les 7 de la tarda a la confluència de la Ronda Sant Pere i el Passeig de Gràcia de Barcelona, coincidint amb el Tsunami.

En la convocatòria per Twitter, el CDR del Barcelonès publica dos vídeos on es veuen aldarulls i contundents actuacions policials, el president espanyol, Pedro Sánchez, donant suport als cossos policials i els lemes 'El poble respon' i 'Urquinaona, ho tornarem a fer'. En el text es pot llegir "Davant de la repressió, per la independència i contra el Règim del 78, aquest dissabte ho tornarem a fer. Revolta popular" i "Dissabte tornarem a demostrar que som ingovernables. Davant de la repressió, tornarem a plantar cara a l'Estat. La via per assolir la independència és la desobediència civil continuada".

Això suposa un advertiment als cossos policials ja que remet als moments més violents de la primera setmana de protestes contra la sentència del Tribunal Suprem, després d'uns dies de certa calma i mobilitzacions més pacífiques. Això suposa que la Brimo estarà molt pendent d'aquesta concentració, i la UIP de la Policia Nacional podria actuar de suport si fes falta.

Pel que fa a diumenge, en canvi, no es preveuen ocupacions de col·legis electorals ni accions que interfereixin en el dret de vot. No obstant això, hi haurà molts més efectius que en altres eleccions, ja que hi haurà una parella de mossos a la porta de cada col·legi, cosa que no havia passat mai abans. El que no hi haurà, han assegurat fonts policials, seran policies nacionals custodiant col·legis.

L'únic inconvenient que hi pot haver diumenge és a la plaça Universitat. La Junta Electoral no va ordenar el desallotjament de l'acampada independentista, però va demanar que es garantís que la vorera de la banda de muntanya estigui lliure de tendes, ja que l'edifici històric de la UB és col·legi electoral, i que tampoc s'emetin missatges electorals des de la plaça. Els Mossos vigilaran especialment aquest punt.

De dilluns a dimecres hi haurà mobilitzacions importants del Tsunami Democràtic, segons ha anunciat l'entitat. Tsunami ha anunciat "protestes continuades" i, sense revelar-ne detalls, assegura que serà "l'acció més ambiciosa" que fins ara ha proposat. En un comunicat, la plataforma crida els ciutadans a preparar-se per a un "11-S de tres dies". Concretament, recomana que la gent agafi festa a la feina almenys un dels tres dies i estigui disposat a desplaçar-se pel territori i, si és possible, passar la nit fora de casa. "Prepara roba d'abric, bateries extra per al mòbil, menjar, sac de dormir, tenda de campanya i una actitud tenaçment no-violenta", afegeixen.

Segons la plataforma, "mentre no hi hagi una solució política a l'exercici del dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, exiliats i represaliats i el lliure exercici de drets fonamentals, la gent continuarà mobilitzada i demostrant la seva força. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions i les vegades que es repeteixin".

Fonts policials creuen que l'acció més massiva fins ara del Tsunami, l'ocupació de l'aeroport del Prat el dilluns 14 d'octubre, podria arribar a ser superada, i per això es preparen per grans accions visibles, bloquejos d'infraestructures importants i accions simultànies i descentralitzades que podrien complicar la feina dels antiavalots, Brimo i ARRO, dels Mossos. A més, cal tenir en compte que dimarts i dimecres hi ha convocat un ple al Parlament.