Tsunami Democràtic anuncia «l'acció més ambiciosa» de l'11 al 13 de novembre: «un 11-S de tres dies»

Tsunami Democràtic prepara tres dies de mobilitzacions intenses. La plataforma anònima ha anunciat "protestes continuades" de l'11 al 13 de novembre tot i que no n'ha revelat detalls. Assegura que serà "l'acció més ambiciosa" que fins ara ha proposat.

En un comunicat, la plataforma crida els ciutadans a preparar-se per un "11-S de tres dies". Concretament, recomana que la gent s'agafi festa a la feina almenys un dels tres dies i estigui disposat a desplaçar-se pel territori i, si és possible, passar la nit fora de casa. "Prepara roba d'abric, bateries extra per al mòbil, menjar, sac de dormir, tenda de campanya i una actitud tenaçment noviolenta", afegeixen. Així doncs, presenta les accions programades a més de 300 municipis durant la jornada de reflexió de dissabte com un "test" de cara als tres dies de protestes continuades.

Moment de la protesta a l'aeroport del Prat. FOTO: ACN

Tsunami Democràtic considera "molt important" que els ciutadans es descarreguin la darrera versió de l'app, que considera que "és la més segura contra els atacs". I demana que es tingui a punt l'aplicació per a aquest dissabte, ja que es farà servir per enviar comunicacions i per "provar-la tècnicament".

Segons la plataforma, "mentre no hi hagi una solució política a l'exercici del dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, exiliats i represaliats i el lliure exercici de drets fonamentals, la gent continuarà mobilitzada i demostrant la seva força. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions i les vegades que es repeteixin".

Tsunami també ha anunciat que, a partir del 9 de novembre, totes les accions seran vehiculades a través de l'app, Telegram, Twitter i Instagram.